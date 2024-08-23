В Офисе президента честно сказали, готовятся ли переговоры с Россией

Украина предпринимает действия, призванные заставить Россию понять, что дальнейшее развитие событий только ухудшит ее положение. Это касается не только Курской операции, но и в целом ситуации по всей линии фронта, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, на первом Саммите мира были созданы тематические площадки для обсуждения ключевых вопросов, которые не ограничиваются вопросом продовольственной безопасности, но и охватывают свободу судоходства и торговли. К этим обсуждениям присоединились многие страны, и они имеют возможность говорить о правилах ведения войны, ядерной и энергетической безопасности.

Подоляк подчеркнул, что если Россия присоединится к обсуждениям на этих площадках и признает недопустимость атак на энергетическую инфраструктуру других стран без последствий, то это может стать не просто переговорами, а открытыми возможностями для сотрудничества. Этот вопрос уже обсужден и соответствующие резолюции подписаны многими странами, включая те, которые не поддерживают Украину напрямую. Тематические площадки по вопросам продовольственной, энергетической и ядерной безопасности, а также гуманитарные аспекты, такие как обмен пленными и телами, работают постоянно, отметил советник главы ОП.

"Россия на любом этапе, после того, как будет принуждена в рамках линии фронта или экономического давления, может присоединиться, взяв на себя определенные ответственности. Однако Россия этого не будет делать. Это не инсайды. Все, что касается возможных переговорных или невозможных процессов, должно строиться на пониманиях психотипа страны, с которой вы будете вести переговоры", — добавил Подоляк.

По его словам, правда в том, что Россия признает только два инструмента влияния – страх и силу. Именно поэтому, говорит Подоляк, только по принуждению можно заставить ее сесть за стол переговоров и придерживаться определенных договоренностей. Все остальные подходы иллюзорны. Именно поэтому Украина сегодня, используя свою субъектность, увеличивает инструменты давления из-за военных действий, в частности в Курской области, добавил советник.

Он подчеркнул, что Украина также активно работает с партнерами по увеличению финансовых потерь России в этой войне. Эти два инструмента могут значительно усилить не только позиции Украины, но и общее давление на Россию.

Третий инструмент – дипломатическое принуждение – самый сложный, говорит Подоляк. По его словам, влиятельные страны, такие как Индия и Китай, оказывают решающее влияние на Россию и глобальный политический процесс. Именно поэтому, добавляет советник главы ОП, Украина интенсивно работает над тем, чтобы донести простую идею: если Россия не проигрывает войну, это представляет риск для всех, включая те страны, которые сейчас получают экономическую выгоду от сотрудничества с Россией. Однако, если Россия потерпит поражение и начнет соблюдать международное право, это создаст благоприятные условия для планирования будущего для всех, подытожил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы Украина готовит почву для проведения переговоров с РФ уже осенью.