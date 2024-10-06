В Офисе Генпрокурора раскрыли детали атаки по Донецкой области: есть погибшие

В результате новых атак со стороны российских войск в Донецкой области погибли два гражданских лица, среди которых 6-летний ребенок, а еще десять получили ранения. Донецкая областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



Последствия обстрела. Фото: Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что 6 октября 2024 года в селе Ильинка Кураховской общины российская армия атаковала автомобиль волонтерской организации, эвакуировавшей гражданских лиц из опасных районов. В результате атаки погиб 37-летний волонтер, а его 32-летний коллега получил серьезную травму.

Кроме того, атаки были зафиксированы в городах Времен Яр, Торецк и поселке Серебрянка, где пострадали еще три гражданина. Поселок Беленькое в Краматорском районе также подвергся обстрелу, в результате чего четыре человека, в том числе маленький ребенок, получили ранения. По информации, использовано несколько видов оружия, включая авиаудары. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, а прокуратура продолжает работу над документированием военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами.

Напомним, в ночь на 6 октября Россия провела массированную комбинированную атаку по Украине, использовав ударные беспилотники и несколько различных типов ракет. В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении 56 ударных БпЛА типа "Shahed" и двух ракет в 14 областях Украины.

Кроме того, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

