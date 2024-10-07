В Одессе раздались взрывы: город под ракетным обстрелом (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска обстреляли Одессу – в городе раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.



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Он предупредил об угрозе обстрелов и предостерег жителей Одессы и района находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что в городе раздались взрывы.

Власти города и области пока не сообщили о последствиях ракетной атаки.

Олег Кипер рассказал о последствиях вражеских обстрелов. По его словам, оккупанты ударили по портовой инфраструктуре. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легкого. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь”, — написал руководитель ОВА.



Напомним, что Россия вероятно снова возобновляет работу авиабазы "Сольцы" в Новгородской области. Там на 6 октября отмечено пребывание 5х Ту-22М3.

“На данный момент там находится только 3х Ту-22М3. Возможно, это те же борта, которые 2 октября прилетали на авиабазу Энгельс-2. С какой именно целью Ту-22М3 снова дислоцируются на авиабазе — неизвестно. Наблюдаем”, – говорится в сообщении мониторинговой платформы. Сколько самолетов снаряжено ракетами на военных аэродромах, читайте по ссылке .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на 7 октября кафиры вывели на боевое дежурство в Черное море четыре корабля . Кроме того, флот РФ присутствует в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. Сколько корабли РФ на дежурстве в морях сообщают Военно-морские силы ВСУ