logo

BTC/USD

27143.00

ETH/USD

1903.67

LTC/USD

95.05

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В обороне Россию ждут большие проблемы: британская разведка назвала причину
commentss НОВОСТИ Все новости

В обороне Россию ждут большие проблемы: британская разведка назвала причину

Сейчас последние резервы ВДВ заводят в Бахмут вместо вагнеровцев, лишая армию РФ оперативной гибкости

сегодня, 10:10 comments2243
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное командование приняло решение перебросить силы ВДВ в оккупированные части Бахмута, чтобы удержать ранее захваченные позиции наемниками ЧВК "Вагнера". От этого российская оборона может стать менее гибкой. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики британской разведки.

В обороне Россию ждут большие проблемы: британская разведка назвала причину

Российские войска. Фото: из открытых источников

"ВДВ сильно деградировала по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Тем не менее, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений в качестве свободного резерва", – говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сейчас Россия перебрасывает на Бахмутское направление части 76-й и 106-й дивизий и двух дополнительных отдельных бригад ВДВ. Они должны удерживать город после ухода наемников "Группы Вагнера".

Британская разведка отмечает, что задействовав в такой роли десантников, российское командование сделает всю армию менее гибкой в реагировании на оперативные вызовы.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что по состоянию на 2 июня вывел 99% своих наемников из Бахмута. При этом он уточнил, что Минобороны РФ оставило "сюрприз" на пути отхода вагнеровцев – заряды так называемых "Змей Горынычей" и противотанковые мины.

Читайте также на портале "Комментарии" — окружение главы Чечни Рамзана Кадырова выступило с резкой критикой в адрес главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. От Пригожина и военного руководителя его ЧВК Дмитрия Уткина прилетела "ответочка". О чем говорит публичная грызня между "вагнеровцами" и "кадыровцами"? К чему это всё может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1664861262629556228
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!