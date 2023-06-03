В обороне Россию ждут большие проблемы: британская разведка назвала причину

Российское военное командование приняло решение перебросить силы ВДВ в оккупированные части Бахмута, чтобы удержать ранее захваченные позиции наемниками ЧВК "Вагнера". От этого российская оборона может стать менее гибкой. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики британской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"ВДВ сильно деградировала по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Тем не менее, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений в качестве свободного резерва", – говорится в сообщении.

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Сейчас Россия перебрасывает на Бахмутское направление части 76-й и 106-й дивизий и двух дополнительных отдельных бригад ВДВ. Они должны удерживать город после ухода наемников "Группы Вагнера".

Британская разведка отмечает, что задействовав в такой роли десантников, российское командование сделает всю армию менее гибкой в реагировании на оперативные вызовы.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что по состоянию на 2 июня вывел 99% своих наемников из Бахмута. При этом он уточнил, что Минобороны РФ оставило "сюрприз" на пути отхода вагнеровцев – заряды так называемых "Змей Горынычей" и противотанковые мины.



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