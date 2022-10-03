logo

BTC/USD

19531.39

ETH/USD

1317.09

LTC/USD

53.67

USD/UAH

41.20

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В новом пакете помощи США будут артиллерийские установки HIMARS
commentss НОВОСТИ Все новости

В новом пакете помощи США будут артиллерийские установки HIMARS

Америка продолжает отправлять оружие в Украину.

сегодня, 22:49
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

США готовятся выделить очередной транш помощи для Украины против войны с Российской Федерацией. В этот пакет будут входить четыре пусковые ракетные установки HIMARS, мины, противоминные транспорты. Общая сумма помощи составит 625 млн. долларов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои два источника.

В новом пакете помощи США будут артиллерийские установки HIMARS

Артиллерийские установки HIMARS. Фото из открытых источников

Как сообщают независимые источники от издания Reuters об объявлении пакета и его содержимом, будет объявлено 4 октября. Этот транш для Украины является первым после подписания Владимиром Путиным указа об аннексированных территориях, а также вторым с момента удачного контрнаступления украинских сил на востоке и юге страны.

По предварительной информации, в новый пакет для Украины попадет четыре установки   HIMARS, мины и противоминные транспортные средства.

Ранее переданные в Украину артиллерийские ракетные установки HIMARS нанесли значительные потери для россиян. Американские аналитики и военные постоянно отмечали, что ВСУ удачно использует оборудование для уничтожения врага, его оружия, складов с боеприпасами и разрушает цепи поставок для РФ.

Это первый транш США в 2023-м финансовом году, который приняли политики 30 сентября. В общей сложности президент США Джо Байден может передать Украине оружие на сумму в 3,7 млрд долларов до конца года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о просьбе Джо Байдена в Конгресс США выделить почти 12 млрд долларов для помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о выступлении американского президента на саммите ООН, где Джо Байден подверг критике Российскую Федерацию за намерения уничтожить Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us-send-mobile-rocket-launchers-ukraine-625-mln-aid-package-officials-2022-10-03/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!