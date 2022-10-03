В новом пакете помощи США будут артиллерийские установки HIMARS

США готовятся выделить очередной транш помощи для Украины против войны с Российской Федерацией. В этот пакет будут входить четыре пусковые ракетные установки HIMARS, мины, противоминные транспорты. Общая сумма помощи составит 625 млн. долларов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои два источника.



Артиллерийские установки HIMARS. Фото из открытых источников

Как сообщают независимые источники от издания Reuters об объявлении пакета и его содержимом, будет объявлено 4 октября. Этот транш для Украины является первым после подписания Владимиром Путиным указа об аннексированных территориях, а также вторым с момента удачного контрнаступления украинских сил на востоке и юге страны.

По предварительной информации, в новый пакет для Украины попадет четыре установки HIMARS, мины и противоминные транспортные средства.

Ранее переданные в Украину артиллерийские ракетные установки HIMARS нанесли значительные потери для россиян. Американские аналитики и военные постоянно отмечали, что ВСУ удачно использует оборудование для уничтожения врага, его оружия, складов с боеприпасами и разрушает цепи поставок для РФ.

Это первый транш США в 2023-м финансовом году, который приняли политики 30 сентября. В общей сложности президент США Джо Байден может передать Украине оружие на сумму в 3,7 млрд долларов до конца года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о просьбе Джо Байдена в Конгресс США выделить почти 12 млрд долларов для помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о выступлении американского президента на саммите ООН, где Джо Байден подверг критике Российскую Федерацию за намерения уничтожить Украину.

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