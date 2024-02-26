В Николаевской области российский дрон преследовал немецкого министра

25 февраля свой визит в Николаевскую область прервали министерка иностранных дел Германии Анналена Бербо к. Это произошло из-за появления у ее кортежа русского дрона. Предупреждение о вражеском беспилотнике поступило, когда министерша собиралась посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии у линии фронта. Эту информацию подтвердили в Германии, пишет Deutsche Welle.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

"По этой причине Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев", — прокомментировали чиновники МИД и Минобороны Германии.

В сообщении говорится, что российский дрон некоторое время преследовал бронированный кортеж главы МИД Германии, но затем развернулся. Из соображений безопасности дальнейшая поездка была отменена.

В делегации заявили, что кортеж министерши и ее делегация отъезжали на большой скорости, потому что в такой ситуации "самым безопасным вариантом" было продолжать движение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц резко отказал Украине в поставках ракет Taurus . Шольц подчеркнул, что Германия ни в коем случае не должна быть связана с целями, которые могут достичь дальнобойных ракет Taurus. Именно поэтому, добавил канцлер, их поставка Украине не является очередным вариантом в повестке дня. При этом он выразил удивление, что некоторые политики даже не пытаются понять, какие последствия для Германии могут иметь поставки дальнобойного оружия Украине.

По его словам, в отличие от Британии и Франции, которые передают Украине дальнобойные ракеты, могут иметь контроль над целями, которые могут быть поражены, а Германия этого сделать не может. Вероятно, речь идет об ограничении дальности использования ракет. Ранее обсуждалось, что, возможно, Берлин сможет поработать над ракетами, чтобы ограничить дальность их использования таким образом, чтобы они не достигали территории России.