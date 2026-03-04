В Николаеве пылает пассажирский поезд: что известно о последствиях страшного удара РФ

Утром 4 марта российские оккупационные войска совершили атаку на пассажирский поезд в Николаеве, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате удара возник пожар, пострадал один работник железной дороги. Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Фото: из открытых источников

Виталий Ким уточнил, что атака повредила объект транспортной инфраструктуры и повлекла возгорание.

"Один мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован. На месте работают все соответствующие службы, локализующие последствия удара", — отметил он.

Алексей Кулеба добавил, что дрон попал в пустой поезд, находившийся на техническом обслуживании. Пострадавший работник "Укрзализныци" получил необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Министр подчеркнул, что благодаря профессиональным действиям железнодорожников удалось предотвратить значительные последствия атаки.

"Вчера вечером РФ пыталась атаковать пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель. Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: поезд остановили, пассажиров эвакуировали превентивно. Вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива, люди не пострадали. После ликвидации угрозы поезд продолжил движение", — сообщил Кулеба.

Вицепремьер также поблагодарил железнодорожников за оперативность и внимательность, отметив, что их действия предотвратили более серьезные последствия и обеспечили безопасность пассажиров и персонала .

Портал "Комментарии" уже писал , что российское военное руководство продолжает устанавливать нереалистичные сроки для своих операций, не отвечающих реальным возможностям вооруженных сил РФ, отмечают аналитики Институт изучения войны (ISW). Такая практика подтверждается заявлением президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы на 2025-2027 годы, которые предусматривают захват всей Донецкой и Луганской областей, продвижение в Запорожской и Херсонской и полный контроль над Одесской областью.