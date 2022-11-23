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В НАТО заявили, что в восторге от действий ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами

В успехе ВСУ на поле боя большую роль сыграли технологические компании, поддерживающие Украину

сегодня, 10:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия умело использует новые технологии в войне. И это дает им преимущество на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, которого цитирует "CBC".

В НАТО заявили, что в восторге от действий ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: twitter.com/cmc_nato

"Одна из причин того, что Вооруженным силам Украины удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. И мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков", — заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что технологии изменят баланс в современных конфликтах и "мир демонстрирует это в режиме реального времени".

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне”, — подытожил адмирал.

Стоит отметить, благодаря спутниковому интернету Starlink, который украинские военные получили с начала полномасштабной войны, у нашей армии есть возможность наносить точные удары по российским захватчикам и управлять беспилотниками, а мирные жители могут поддерживать связь с родными и близкими, и получать жизненно важную информацию. Особенно важно это в тех местах, где отсутствует какая-либо связь.

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Источник: https://www.cbc.ca/lite/story/1.6656486
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