В НАТО заявили, что в восторге от действий ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами

Украинская армия умело использует новые технологии в войне. И это дает им преимущество на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, которого цитирует "CBC".

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: twitter.com/cmc_nato

"Одна из причин того, что Вооруженным силам Украины удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. И мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков", — заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что технологии изменят баланс в современных конфликтах и "мир демонстрирует это в режиме реального времени".

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне”, — подытожил адмирал.

Стоит отметить, благодаря спутниковому интернету Starlink, который украинские военные получили с начала полномасштабной войны, у нашей армии есть возможность наносить точные удары по российским захватчикам и управлять беспилотниками, а мирные жители могут поддерживать связь с родными и близкими, и получать жизненно важную информацию. Особенно важно это в тех местах, где отсутствует какая-либо связь.

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