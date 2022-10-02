В НАТО предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия

В НАТО предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в очередной раз назвал речи Путина о ядерном оружии "опасной и безответственной" риторикой. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу NBC.

Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)

"Мы четко дали понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. И, конечно, это изменит природу конфликта. Мы также дали понять, что в ядерной войне нельзя победить и она не должно быть развязанной ", — заявил генеральный секретарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Пентагоне назвали важное условие для вступления Украины в НАТО. США безоговорочно поддерживают в НАТО политику "открытых дверей". Следовательно, решение о вступлении нашего государства в альянс должны поддержать абсолютно все страны-участницы. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин. Американское высокопоставленное должностное лицо заявило, что США сейчас сосредотачиваются на помощи для Украины, которая с 24 февраля отражает полномасштабное российское вторжение.

Также "Комментарии" писали о том, что девять государств НАТО уже поддержали членство Украины. Президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине. Заявление подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханисуз.

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