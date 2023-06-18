В НАТО отреагировали на африканский мирный план

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на очередную попытку мирного плана по решению войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Руководитель военного альянса прокомментировал "мирный план" с 10 пунктов, который предложили африканские лидеры посетив Киев и Санкт-Петербург, где встретились с лидерами стран.

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"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир мог быть крепким, он должен быть справедливым", — сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО указывает, что мирный план не должен основываться на замораживании конфликта, ведь это будет победой России. По мнению Столтенберга, только Украина должна определять условия, приемлемые для окончания войны.

"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украину, тем лучшие карты у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", — заявил Столтенберг.

Напомним, что африканская мирная инициатива состоит из 10 позиций, которыми предусмотрено прекращение боевых действий, безопасное движение зерна из Украины, более тесное сотрудничество РФ со странами Африки и гарантии безопасности для России и Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны рассказал о планах Кремля воспользоваться мирным планом представителей Африки. По их анализу Путин сигнализирует о не подлинной готовности вести мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о том, что НАТО не может договориться о новом генсеке. Обязанности Йенса Столтенберга в должности руководителя военного альянса заканчиваются осенью 2023 года.