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В НАТО обратились в Россию по поводу зерновой сделки

России необходимо в срочном порядке возобновить действие зерновой сделки

сегодня, 18:19
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Автор:

Лиля Воробьева

РФ следует срочно возобновить действие зерновой сделки, чтобы Украина возобновила экспорт своей сельской хозяйственной продукции. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters .

В НАТО обратились в Россию по поводу зерновой сделки

В НАТО обратились в РФ (фото из открытых источников)

"Президент Путин должен прекратить делать продовольствие оружием и закончить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается", — заявила Лунгеску.

Лунгеску подчеркнула, что зерновое соглашение утвердили в Турции, поэтому его поддерживают все страны-члены НАТО.

"Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", — добавила пресс-секретарь Альянса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне придумали новое "объяснение" блокированию "зернового соглашения". В РФ сообщили, что беспилотники, якобы обстрелявшие бухту в Севастополе 29 октября, запустили с берега недалеко от Одессы. А одного вроде бы отправили с корабля, который привлекают к вывозу агропродукции через "зерновой коридор". Кремль, аргументируя свое решение "новыми доказательствами", считает, что "дроны двигались по зоне безопасности в коридоре, которым вывозилось украинское зерно". А затем, если верить российской версии, беспилотники резко "изменили маршрут по направлению к российскому пункту базирования кораблей в Севастополе". Россияне выяснили, что якобы один из БПЛА был запущен из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Кроме этого, в России считают, что на атаковавших бухту беспилотниках якобы "были установлены навигационные модули производства Канады".

 



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/nato-calls-russia-urgently-renew-ukraine-grain-deal-2022-10-30/
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 18:41

ну и лохи!!! путину было есть и будет на это плевать и на вас/нас всех ему плевать!!! пока силой путлера не попустить ничего не измениться!!!

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