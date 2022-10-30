В НАТО обратились в Россию по поводу зерновой сделки

РФ следует срочно возобновить действие зерновой сделки, чтобы Украина возобновила экспорт своей сельской хозяйственной продукции. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters .

"Президент Путин должен прекратить делать продовольствие оружием и закончить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается", — заявила Лунгеску.

Лунгеску подчеркнула, что зерновое соглашение утвердили в Турции, поэтому его поддерживают все страны-члены НАТО.

"Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", — добавила пресс-секретарь Альянса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне придумали новое "объяснение" блокированию "зернового соглашения". В РФ сообщили, что беспилотники, якобы обстрелявшие бухту в Севастополе 29 октября, запустили с берега недалеко от Одессы. А одного вроде бы отправили с корабля, который привлекают к вывозу агропродукции через "зерновой коридор". Кремль, аргументируя свое решение "новыми доказательствами", считает, что "дроны двигались по зоне безопасности в коридоре, которым вывозилось украинское зерно". А затем, если верить российской версии, беспилотники резко "изменили маршрут по направлению к российскому пункту базирования кораблей в Севастополе". Россияне выяснили, что якобы один из БПЛА был запущен из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Кроме этого, в России считают, что на атаковавших бухту беспилотниках якобы "были установлены навигационные модули производства Канады".