В Нацгвардии знают, почему РФ в спешке задействовала танки и другую технику, чтобы прорвать фронт

В Нацгвардии рассказали, почему РФ в спешке задействовала танки и другую технику, чтобы прорвать фронт

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские войска пытаются вести механизированные наступления, чтобы добиться тактических успехов до того, как ухудшение погоды усложнит маневры бронетехники. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Спикер отметил, ярким примером является недавняя атака, где противник использовал десятки единиц бронетехники с десантом, что является отчаянной попыткой прорыва силами механизированного батальона.

"За предыдущие два с половиной месяца враг провел и большие механизированные атаки, где было применено более 40 или 50 единиц бронетехники с десантом. Это по сути попытка наступления силами механизированного батальона", – рассказал Руслан Музычук.

Он отметил, такие действия наблюдались в боях за Угледар, на Купянском направлении в конце сентября и на Кураховском начале октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска РФ недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей, добившись тактических успехов. Но это пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 12 и 13 октября российские и украинские источники заявили, что подразделения российских войск начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали украинскую оборону.

По словам украинского военного наблюдателя, противник достиг окраин Левадного и имеет продвижение в направлении Новодаровки. Российские военкоры утверждали, что войска РФ захватили Левадное и продвинулись до южной окраины Новодаровки, хотя ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям.



