В МВД шокировали информацией об отношении оккупантов к жителям Волчанска

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Ткачик Олеся
Ситуация в Волчанске продолжает оставаться напряженной в северной части города идут бои, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, именно в этой части города захватчики берут в плен гражданских. Кроме того, враги не разрешают жителям этой части города, которую они контролируют, эвакуироваться.
Игорь Клименко
Кроме того, министр заявил, что известно уже о первых расстрелах гражданских жителей российскими военными.
Клименко добавил, что Нацполица продолжает эвакуировать жителей из Волчанска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что шестой день оккупанты пытаются захватить Волчанск. Они сумели закрепиться в на окраинах города, там идут бои. Кроме того, они уже провели первую танковую атаку, которую успешно отразили Силы обороны. Они сожгли два российских танка.
При этом в Минобороны сообщили , что в город прибыли боеспособные очень квалифицированные резервы. В Генштабе добавили, что в Харьковской области пачками уничтожают оккупантов и их технику.
Сами военные рассказывают, что ситуация в Харьковской области пока не критичная. Однако, по их словам, пока рано говорить о каких-то перспективах, ведь обе стороны еще не задействовали свои резервы.
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