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В МВД шокировали информацией об отношении оккупантов к жителям Волчанска

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил информацию о том, что оккупанты берут в плен мирных жителей Волчанска. Кроме того, по его словам, враги расстреляли мужчину, не подчинявшегося их приказам

сегодня, 13:21
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Ткачик Олеся
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Ситуация в Волчанске продолжает оставаться напряженной в северной части города идут бои, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, именно в этой части города захватчики берут в плен гражданских. Кроме того, враги не разрешают жителям этой части города, которую они контролируют, эвакуироваться.

В МВД шокировали информацией об отношении оккупантов к жителям Волчанска

Игорь Клименко

"Людей начали похищать и сгонять в подвалы",
– рассказал Клименко.

Кроме того, министр заявил, что известно уже о первых расстрелах гражданских жителей российскими военными.

"В частности, один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили",
— заявил Клименко и добавил, что по этому факту следователями Национальной полиции в Харьковской области уже начато уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Клименко добавил, что Нацполица продолжает эвакуировать жителей из Волчанска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что шестой день оккупанты пытаются захватить Волчанск. Они сумели закрепиться в на окраинах города, там идут бои. Кроме того, они уже провели первую танковую атаку, которую успешно отразили Силы обороны. Они сожгли два российских танка.

При этом в Минобороны сообщили , что в город прибыли боеспособные очень квалифицированные резервы. В Генштабе добавили, что в Харьковской области пачками уничтожают оккупантов и их технику.

Сами военные рассказывают, что ситуация в Харьковской области пока не критичная. Однако, по их словам, пока рано говорить о каких-то перспективах, ведь обе стороны еще не задействовали свои резервы.




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Источник: https://t.me/Klymenko_MVS/918
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