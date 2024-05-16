В МВД шокировали информацией об отношении оккупантов к жителям Волчанска

Ситуация в Волчанске продолжает оставаться напряженной в северной части города идут бои, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, именно в этой части города захватчики берут в плен гражданских. Кроме того, враги не разрешают жителям этой части города, которую они контролируют, эвакуироваться.

Игорь Клименко

"Людей начали похищать и сгонять в подвалы",

– рассказал Клименко.

Кроме того, министр заявил, что известно уже о первых расстрелах гражданских жителей российскими военными.

"В частности, один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили",

— заявил Клименко и добавил, что по этому факту следователями Национальной полиции в Харьковской области уже начато уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Клименко добавил, что Нацполица продолжает эвакуировать жителей из Волчанска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что шестой день оккупанты пытаются захватить Волчанск. Они сумели закрепиться в на окраинах города, там идут бои. Кроме того, они уже провели первую танковую атаку, которую успешно отразили Силы обороны. Они сожгли два российских танка.

При этом в Минобороны сообщили , что в город прибыли боеспособные очень квалифицированные резервы. В Генштабе добавили, что в Харьковской области пачками уничтожают оккупантов и их технику.

Сами военные рассказывают, что ситуация в Харьковской области пока не критичная. Однако, по их словам, пока рано говорить о каких-то перспективах, ведь обе стороны еще не задействовали свои резервы.