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В МВД сделали новое заявление о наказании для сбежавших от войны за границу военнообязанных

Клименко предположил, что в качестве наказания возможно, будет административный штраф по возвращении в Украину.

сегодня, 17:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Относительно вопроса, который избрать наказание тем военнообязанным, выехавшим незаконно из своей страны во время военного вторжения, следует руководствоваться правилом "золотой середины". При этом в стране должен быть выработан механизм общего подхода к решению такой проблемы.

В МВД сделали новое заявление о наказании для сбежавших от войны за границу военнообязанных

Бегство уклоняющихся во время войны (фото из открытых источников)

Такого мнения придерживается глава МВД Украины Игорь Клименко, отвечая на вопросы журналиста "Украинской правды".


"Здесь золотую середину надо найти. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной — неприятие одним слоем населения того слоя населения, который сбежал прямо от войны", — отметил чиновник.

Глава МВД не исключает, что одним из вариантов наказания может быть административный штраф после того, как беглец вернется в нашу страну.

"Конечно, если они проехали по поддельным документам – это уже уголовная ответственность", – говорит Клименко.

Еще должностное лицо придерживается мнения, что в этой проблеме существует, как юридическая сторона, так и моральная.

"Моральная сторона это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, имеющим эту справедливость", — продолжил глава МВД.

Игорь Клименко отмечает, что "те, кто уехал легально, это совсем другая история", а другие нарушили закон, потому, что как правило уехали нелегально.

"Нелегально выехал через систему "Шлях", нелегально выехали через документы ВЛК и МСЭК, нелегально выехал в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, что государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину", — завершил глава. МВД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский дал старт пересмотру решений ВЛК



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