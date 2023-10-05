В Министерстве внутренних дел заявили, что в настоящее время в Украине зафиксировано почти 15 тыс. военных пропавших без вести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Леонида Тимченко, которое прозвучало в эфире телемарафона.

В МВД назвали количество пропавших без вести военных. Фото из открытых источников

Тимченко рассказал, что кроме 15 тыс. военных также в Украине зафиксировано еще около 11 тыс. пропавших гражданских лиц.

"В настоящее время более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. — это гражданские, почти 15 тыс. — военные", — сказал Леонид Тимченко.

По словам заместителя министра внутренних дел информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет и ведут соответствующий реестр. Тимченко подчеркнул, что МВД сотрудничает с Нацполицией и ГУР, также помогающими в поиске. По его словам, на сегодняшний день около 9 тыс. украинских семей получили выписки из реестра пропавших без вести.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко указал, что будет с мужчинами, выехавшими за границу, чтобы не попасть под мобилизацию. По его словам, ведомство ищет "золотую середину" для мужчин, покинувших страну во время войны. Клименко рассказал, что по возвращении в Украину будет, вероятно, два вида наказаний – уголовное и административное. Министр подчеркнул, что в случае подделки документов будет действовать уголовная ответственность.

Также "Комментарии" писали о правилах разговора с военными телефоном, что можно и нельзя спрашивать. Как указывают в Центре национального сопротивления о работе военного, не следует ничего спрашивать.