В Москве заочно приговорили украинского депутата

2-й Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил народного депутата Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы. По словам нардепа, он — первый украинский депутат, осужденный в России.

По информации издания "Медиазона", Гончаренко признали виновным в распространении военных "фейков", оправдании терроризма и разжигании ненависти. Однако конкретные события, приведшие к такому приговору, не разглашаются.

В Москве нардепа Гончаренко заочно приговорили к 10 годам заключения

Согласно приговору, Гончаренко должен провести первые три года в тюрьме, а остальные в колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать сайты на три года.

“В приговоре написано, что три года я должен провести в тюрьме, остальные семь лет – в колонии общего режима. Кроме того, мне еще запретили в течение трех лет администрировать сайты”, – сказал Гончаренко.



На свой заочный приговор Гончаренко отреагировал в социальных сетях.

“Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России! Короче говоря, не понравилось, что я призываю убить Путина. Ну, бывает”, – прокомментировал приговор Гончаренко.

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