В Москве заочно арестовали украинского кинопродюсера из-за его заявления о войне

Представители Басманного суда Москвы заочно арестовали кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева.

Александр Роднянский (фото из открытых источников)

Такое решение судебное учреждение РФ приняло в связи с тем, что два кинодеятеля выразили свое негативное отношение к полномасштабному вторжению России на территорию Украины. Еще украинцев обвинили в распространении фейков о вооруженных силах страны-террориста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Заседание этого суда с избранием меры пресечения состоялось еще 27 апреля. Когда арест Роднянского все-таки обжаловали, то судебное решение по Вырыпаеву вступило в силу 3 мая. Режиссер из Украины объявлен в розыск.

При этом Роднянский сказал, что его заочно арестовали по той причине, что он говорит правду о войне в Украине. Однако, несмотря на вынесенное решение российского судебного учреждения, он будет продолжать это делать:

"Другими словами, меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну – войной. Военные преступления – военными преступлениями. Агрессию России – агрессией. Никаких СВО, "нападения НАТО", "спасения россиян", -прокомментировал такое решение украинский кинопродюсер.

Еще он заявил, что молчать в то время, когда "подлый и лживый режим ведет кровавую агрессию на территории моей родной Украины" — невозможно.

"Как и в случае с присвоением мне статуса иностранного агента, уголовное дело и заочный арест я рассматриваю как знак официального признания", – резюмировал украинский кинопродюсер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пугачева резко отреагировала на признание в РФ " иноагентом" Галкина.