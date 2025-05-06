В Москве сделали заявление: в силе ли еще предложение Путина о перемирии

Инициатива российского диктатора Владимира Путина по перемирию ко Дню Победы все еще актуальна, соответствующие указания даны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российским пропагандистским СМИ сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

При этом в комментарии Пескова не обошлось без угроз. Он заявил, что, если ВСУ попытаются ударить по позициям российских военных, сразу будет дан адекватный ответ.

"Я хотел бы напомнить нашу позицию — огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима (так в РФ называют легитимную украинскую власть — ред.) не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ", — заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не рассматривает перемирие в День Победы, как серьезный шаг на пути к продолжительному миру в Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). В то же время в ООН подчеркнули, что хотели бы видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации, а не временное прекращение огня. Такое заявление сделал спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Зачем Путину очередная "игра в перемирие"? Нужно ли Украине на него соглашаться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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