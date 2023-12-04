В Москве пожар и взрывы на заводе спецавтомобилей: что на нем производят

Ночью в Москве загорелись склады завода специализированных автомобилей. На место инцидента прибыло сразу несколько пожарных бригад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Telegram-канал российского пропагандистского информагентства "ТАСС".

Пожар на заводе специальных автомобилей. Фото: из открытых источников

"По адресу: Открытое шоссе, строение 12, корпус 3, в производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется", — сообщил собеседник.

Третий (повышенный) номер сложности присвоен пожару на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы, который горит на площади до 2 тыс. кв. метров. Об этом источнику сообщили в оперативных службах.

Огонь интенсивно распространяется по территории склада. Произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, пострадавших нет. По сообщениям ТАСС, на место следуют около 35 пожарных расчетов, 11 из которых — автолестницы.

"Внутри горящего здания завода начались хлопки, происходят обрушения", — сказал собеседник агентства ТАСС. При этом площадь обрушения он не уточнил.

Предприятие, в котором произошёл пожар, является одним из крупнейших производителей прицепов в Европе.

"В горящем помещении хранятся палеты, покрышки, картон", — добавил представитель оперативных служб источнику.

Стоит отметить, что Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) — один из крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие основано в 1962 году и первоначально специализировалось на выпуске кузовов для военной техники.

Ранее завод производил технику для Вооруженных Сил СССР, продукция военного назначения, поставлялась и в армии союзников — участников Варшавского Договора.

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