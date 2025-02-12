В Москве ответили, готовы ли принять предложение Зеленского и пойти на обмен территориями

В России отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена российских территорий на украинские во время переговоров. Речь идет о территориях Курской области РФ, которые контролируются ВСУ. Как передает портал "Комментарии", официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отвергла такую возможность.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Спикер МИД РФ в очередной раз назвала украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, "неонацистами".

"Такие заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для Вооруженных сил Украины на этом направлении", – возмутилась представительница МИД России.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. К такому мнению пришли специалисты Института изучения войны.

В ISW отмечают, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.

Несколько российских блогеров, которые регулярно критикуют ведение российскими военными войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неназванные лица призывают российские власти обвинить блогеров в дискредитации российских военных после того, как те сообщили о недавнем продвижении украинских войск на юго-восток от Суджи. Блогеры утверждали, что российское военное командование преследует их за публикацию информации об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки, а один из блогеров утверждал, что недавние украинские атаки заставили российское военное командование отложить планы будущей наступательной операции в этом районе.



