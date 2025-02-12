Обмен территориями в случае переговоров: чего уже опасаются в Кремле

Путинский режим пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли специалисты Института изучения войны.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В ISW отмечают, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.

Несколько российских блогеров, которые регулярно критикуют ведение российскими военными войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неназванные лица призывают российские власти обвинить блогеров в дискредитации российских военных после того, как те сообщили о недавнем продвижении украинских войск на юго-восток от Суджи. Блогеры утверждали, что российское военное командование преследует их за публикацию информации об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки, а один из блогеров утверждал, что недавние украинские атаки заставили российское военное командование отложить планы будущей наступательной операции в этом районе.

"Последнее утверждение указывает на то, что российское военное командование, возможно, планировало провести наступательную операцию с целью захвата Суджи, важного газотранспортного узла и главного города, который контролируют украинские силы в Курской области", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что российские военные, похоже, все больше стремятся усилить контроль над сообщениями о ситуации в Курской области, поскольку Зеленский продолжает выражать намерения использовать российскую территорию в будущих мирных переговорах.

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что намерен использовать подконтрольную Украине территорию в Курской области для обеспечения возвращения оккупированной Россией украинской территории во время будущих мирных переговоров с Россией.

Эксперты указывают на то, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, намерен вытеснить Силы обороны Украины из Курской области или, по крайней мере, из Суджи до начала мирных переговоров, чтобы избежать необходимости обменивать оккупированную украинскую территорию на российскую.

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