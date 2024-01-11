В мире появилась еще одна коалиция в поддержку Украины: кто в нее войдет и чем займется

Страны-члены НАТО Турция, Румыния и Болгария объединили усилия для поиска мин в Черном море. Этот шаг был направлен на повышение безопасности судоходства и поддержку жизненно важного экспорта украинского зерна. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Мины в Черном море. Фото из открытых источников

Меморандум о взаимопонимании должен быть подписан сегодня Стамбуле, что станет первой крупной совместной акцией черноморских стран с тех пор, как президент Владимир Путин вторгся в Украину в феврале 2022 года.

Инициатива, возглавляемая Стамбулом, призвана обезвредить мины, дрейфующие в определенные районы Черного моря.

Как отмечает Bloomberg, вторичным мотивом является исключение других членов НАТО из усилий по обеспечению безопасности, включая США и Великобританию, чтобы избежать эскалации напряженности в регионе.

Россия и Украина являются крупными производителями зерна, и война все больше угрожает безопасному прохождению грузов. Тем не менее, с середины сентября Украина перевезла через свой Черноморский коридор 15 млн тонн грузов, в основном продуктов питания, поскольку сокращение финансовой помощи со стороны союзников делает для страны еще более важным обеспечение доставки своих товаров на мировые рынки. Значительные поставки также необходимы для того, чтобы экспортировать больший, чем ожидалось, урожай прошлого года.

Хотя все три страны коалиции являются союзниками НАТО, данная инициатива не считается операцией НАТО как таковой. Турция выступает против присутствия военно-морских сил в Черном море других стран НАТО, включая США, утверждая, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе. На прошлой неделе Турция заявила, что не допустит прохода двух минно-искательных кораблей, подаренных Украине Великобританией, пока идет война.

Когда Россия вторглась в Украину, Анкара присоединилась к союзникам по НАТО в своем осуждении и ограничении доступа через пролив Босфор для российских военно-морских кораблей. В 2022 году Турция выступила посредником в соглашении, поддержанном Организацией Объединенных Наций, чтобы обеспечить свободный проход украинского зерна через Черное море, но Россия отказалась от сделки в июле 2023 года.

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