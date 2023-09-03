В Минюсте ответили, возможна ли экстрадиция сбежавших из страны украинцев

Руководитель украинского Министерства юстиции Денис Малюська дал комментарий о ситуации о возможности экстрадиции граждан Украины, бежавших в другие страны.

Денис Малюська (фото из открытых источников)

Как отметил министр юстиции во время эфира национального телемарафона, сегодня — это сложно и непросто, чтобы такая экстрадиция была возможна, нужно выполнить целый ряд условий, что пока невозможно.

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"Условно завтра в огромном масштабе имплементировать это было бы невозможно. Сначала пойдут "топы" — те, кто украл больше всего. Их мы попытаемся достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи пойдут позже", — подчеркнул глава Минюста.

Министр отмечает, что в первую очередь в Украине хотят экстрадировать топ-коррупционеров.

"Ключевая проблема, которую мы сейчас имеем — это то, что даже по более очевидным и вопиющим случаям преступлений, которые совершали, например, бежавшие за границу топ-коррупционеры, нам отказывают обеспечивать их экстрадицию. Потому что в странах Европы, в которых в большинстве находятся наши топ-преступники или коррупционеры, очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции в связи с тем, что у нас война, и их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. К сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции. Но это явление временное", — отметил Малюська.

Но, как утверждает должностное лицо, эта ситуация временная, ведь Минюст подготовил план действий, чтобы добиться действенности этого механизма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский певец получил повестку. Виталий Козловский написал, что теперь имеет повестку в военкомат.