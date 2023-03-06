В Минобороны РФ пытаются убедить россиян, что Шойгу лично отправился на фронт

Минобороны России опубликовало кадры якобы визита министра обороны РФ Сергея Шойгу во временно оккупированный Мариуполь. Интересно, что это уже третье подобное сообщение за последние 3 дня, призванное показать присутствие министра в зоне боевых действий в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

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"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса", – говорится в сообщении.

Сообщается, что во временно оккупированном Мариуполе Шойгу якобы проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на новых стройплощадках.

Российский министр якобы посетил построенные "многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов".

Также российское министерство сообщило, что в Мариуполе оккупанты якобы строят "современный комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детские сады".

5 марта Минобороны РФ заявило, что Шойгу "провел совещание с командующими группировок специальной военной операции" и что это проходило "в штабе объединенной группировки российских войск".

При этом 4 марта Минобороны РФ утверждало, что Шойгу якобы проинспектировал "передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении" и заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова.

Также сообщалось, что Шойгу вручил государственные награды оккупантам, которые воюют в Украине.

Российское оборонное ведомство не указывало, какие именно населенные пункты посещал Шойгу. В опубликованных видео Минобороны показало летящие вертолеты, затем Шойгу внутри вертолета, а потом несколько кадров Шойгу на фоне разрушенных домов.



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