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В Минобороны РФ пытаются убедить россиян, что Шойгу лично отправился на фронт

Минобороны РФ уже 3 дня транслирует, что Шойгу якобы в Украине – говорят, был в Мариуполе

сегодня, 11:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Минобороны России опубликовало кадры якобы визита министра обороны РФ Сергея Шойгу во временно оккупированный Мариуполь. Интересно, что это уже третье подобное сообщение за последние 3 дня, призванное показать присутствие министра в зоне боевых действий в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В Минобороны РФ пытаются убедить россиян, что Шойгу лично отправился на фронт

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников


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"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса", – говорится в сообщении.

Сообщается, что во временно оккупированном Мариуполе Шойгу якобы проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на новых стройплощадках.

Российский министр якобы посетил построенные "многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов".

Также российское министерство сообщило, что в Мариуполе оккупанты якобы строят "современный комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детские сады".

5 марта Минобороны РФ заявило, что Шойгу "провел совещание с командующими группировок специальной военной операции" и что это проходило "в штабе объединенной группировки российских войск".

При этом 4 марта Минобороны РФ утверждало, что Шойгу якобы проинспектировал "передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении" и заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова. 

Также сообщалось, что Шойгу вручил государственные награды оккупантам, которые воюют в Украине. 

Российское оборонное ведомство не указывало, какие именно населенные пункты посещал Шойгу. В опубликованных видео Минобороны показало летящие вертолеты, затем Шойгу внутри вертолета, а потом несколько кадров Шойгу на фоне разрушенных домов. 

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