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В Минобороны РФ прокомментировали убийство украинских пленных на Курщине

В Минобороны РФ утверждают, что оккупанты якобы никого не убивали, и вся информация об обратном, «фейк»

сегодня, 11:06
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Ткачик Олеся

Глава спецназа "Ахмат", представитель Минобороны страны агрессора России Апты Алаудинов назвал "фейком" новость о расстреле пленных бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области.

В Минобороны РФ прокомментировали убийство украинских пленных на Курщине

Апты Алаудинов

"Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться", — придумал очередной бред Алаудинов.

Более того, он заявил, что вскоре украинские военные в Курской области будут вынуждены либо бежать, либо окажутся в "котле". При этом известно, что Алаудинов уже неоднократно анонсировал "проблемы" и "котлы" для ВСУ, но по факту такие проблемы получает исключительно агрессор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что проект DeepState сообщил, что российские оккупанты расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. В DeepState отметили, что от своих источников в 1 ОТБр получили информацию о том, что российские ублюдки 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населённого пункта Зеленый Путь. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что направил письма в Международный комитет Красного Креста и ООН по поводу вероятного расстрела россиянами украинских военных.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады отомстили за смерть украинских военных, которых расстреляли российские захватчики. Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, была уничтожена штурмовая группа россиян в одном из населённых пунктов Курской области.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/10/15/24153247.shtml
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