В Минобороны РФ отреагировали на жалобы морпехов о крупных потерях в Украине

У 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота нет серьезных потерь в Украине. В этом уверены в Минобороны РФ. По информации главного оборонного ведомства России, морпехи 155-й бригады, если и имеют потери, то они сопоставимы с потерями на уровне примерно 1%. Сейчас же российские военные якобы не только эффективно обороняются, но и ведут наступление в районе Угледара Донецкой области. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на российский "РБК".

В Минобороны РФ опровергли жалобы морпехов о крупных потерях в Украине. Фото: Getty Images

Обращает на себя внимание тот факт, что точные цифры, которые бы подтверждали потери российских морпехов Минобороны страны-агрессора не привело, обозначив лишь потери в процентах. В Москве считают, что потери не более 1% убитыми и не более 7% ранеными. И даже браво уверяют, что "значительная часть военных уже вернулись в строй".

При этом, как уверяют в российском ведомстве, якобы потери украинской армии по линии боевого соприкосновения бригады "в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике".

Также у Шойгу отчитались, что российские морпехи уже более 10 суток продвигаются вперед на угледарском направлении. За это время они продвинулись на 5 км в глубину, отбросив позиции ВСУ.

Стоит отметить, что такая реакция российского Минобороны появилась после того, как в сеть попало обращение военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. В своем обращении военные жалуются из-за того, что под селом Павловка в Донецкой области понесли большие потери.

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