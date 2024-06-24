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В Минобороны РФ отреагировали на обстрел ATACMS Севастополя: кого обвинили

Министерство обороны РФ обвинило США в ракетном ударе по Севастополю. Однако оказывается, что Россия нарушает нормы, которые могут приводить к смерти мирных жителей.

24 июня 2024, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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23 июня Министерство обороны России заявило, что Украина запустила не менее 5 американских ракет ATACMS по Севастополю. Из-за работы ПВО некоторые ракеты отклонились от курса и поразили гражданские объекты. Минобороны РФ обвиняет США в ударах по гражданским в Крыму, где умерло несколько людей.

В Минобороны РФ отреагировали на обстрел ATACMS Севастополя: кого обвинили

Запуск ракеты ATACMS. Фото из открытых источников

Минобороны РФ выступило с критическим заявлением в отношении США и обвинили американцев в ударе по гражданским на оккупированном полуострове.

"Ответственность за умышленный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", — заявили в Минобороны РФ.

Российский посол в США Анатолий Антонов обвинил американцев в терроризме и заявил, что они не уйдут от ответственности.

"Обстрел Севастополя американскими ATACMS показал, что администрация США приняла сторону международного терроризма", — сказал Антонов.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию и указывает, что российское министерство обороны постоянно сталкивается с критикой от военных блоггеров, отмечающих неспособность РФ защитить гражданское население, построить укрытие и отсутствие своевременного использования сирен воздушной тревоги.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские военные постоянно располагают военные объекты вблизи жилых районов, пытаясь таким образом прикрываться от ударов. Кроме того, Россия активно поощряла россиян ехать в аннексированный Крым на отдых, в то время, когда остров активно используется российскими силами, как тыловой район.

"Россия, вероятно, нарушает свои нормы применения международного гуманитарного права, согласно которым военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", — говорится в обзоре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея поставила ультиматум России.

Также "Комментарии" писали о Путине, который сделал прогноз относительно будущего Зеленского.



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Обсуждения

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Гарик

24 июня 2024, 10:01

Они еще что то будут вякать?Уроды путиносранские,У раши параши виноваты все ,кроме них..


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