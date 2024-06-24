В Минобороны РФ отреагировали на обстрел ATACMS Севастополя: кого обвинили

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Slava Kot
23 июня Министерство обороны России заявило, что Украина запустила не менее 5 американских ракет ATACMS по Севастополю. Из-за работы ПВО некоторые ракеты отклонились от курса и поразили гражданские объекты. Минобороны РФ обвиняет США в ударах по гражданским в Крыму, где умерло несколько людей.
Запуск ракеты ATACMS. Фото из открытых источников
Минобороны РФ выступило с критическим заявлением в отношении США и обвинили американцев в ударе по гражданским на оккупированном полуострове.
Российский посол в США Анатолий Антонов обвинил американцев в терроризме и заявил, что они не уйдут от ответственности.
Институт изучения войны проанализировал ситуацию и указывает, что российское министерство обороны постоянно сталкивается с критикой от военных блоггеров, отмечающих неспособность РФ защитить гражданское население, построить укрытие и отсутствие своевременного использования сирен воздушной тревоги.
Аналитики Института изучения войны отметили, что российские военные постоянно располагают военные объекты вблизи жилых районов, пытаясь таким образом прикрываться от ударов. Кроме того, Россия активно поощряла россиян ехать в аннексированный Крым на отдых, в то время, когда остров активно используется российскими силами, как тыловой район.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея поставила ультиматум России.
Также "Комментарии" писали о Путине, который сделал прогноз относительно будущего Зеленского.
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Гарик
24 июня 2024, 10:01
Они еще что то будут вякать?Уроды путиносранские,У раши параши виноваты все ,кроме них..