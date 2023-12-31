В Минобороны РФ назвали удар по Харькову уничтожением бойцов "Кракена": появилась реакция спецподразделения

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Slava Kot
Министерство обороны России заявило, что ракетный удар по гостинице в Харькове был якобы из-за пребывания там представителей украинской разведки и бойцов ВСУ, в том числе и спецподразделения "Кракен". Представители украинского подразделения назвали такие сообщения России "больной фантазией".
Последствия удара российской ракеты по гостинице в Харькове. Фото из открытых источников
Представители России заявили, что удары по гражданским объектам в Харькове якобы были поражены "центры принятия решений" и военные объекты. В Минобороны РФ сказали, что высокоточной ракетой ударили по скоплению украинских бойцов и разведчиков, которые якобы планировали и нанесли удар по Белгороду.
На такие заявления России отреагировал один из командиров подразделения "Кракен" Сергей "Чили" Величко, опровергший информацию российского министерства обороны и отметивший, что работнику ГУР не пострадали от удара россиян по Харькову.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и США отреагировали на заявления России по поводу атаки Украины на Белгород.
Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Серии Лаврове, который пригрозил США "серьезными мерами".
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