В Минобороны РФ нашли объяснение зверским атакам по Украине

Страна-агрессор в традиционной для себя манере оправдывает свои масштабные обстрелы по Украине якобы угрозой "террористических атак и провокаций". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении вражеского Минобороны.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Вооруженные силы России продолжат наносить удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима", — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве Андрея Белоусова заявили, что якобы Киев, при поддержке отдельных стран Европы, предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров. При чем россияне подчёркивают, что это они инициировали мирные переговоры.

Более того, россияне традиционно заявляют, что бьют только по военным объектам и ВПК в Украине, не нанося вреда гражданским.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки "Центр", действующей в зоне так называемой "специальной военной операции" на территории Украины. Об этом сообщило российское министерство обороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что визит состоялся вскоре после прошедших в пятницу, 16 марта, первых контактов между российской и украинской сторонами в Стамбуле.

Во время поездки Белоусов заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по оперативной ситуации. В частности, речь шла о применении беспилотников в зоне боевых действий. По результатам совещания министр страны-агрессора определил новые задачи для военнослужащих армии агрессора, однако их содержание не разглашается.



