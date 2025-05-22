В Минобороны РФ показали, как уничтожили сразу 2 ЗРК Patriot

Как информирует портал "Комментарии", Минобороны страны-агрессора активно распространяет видео, на котором якобы точным ударом "Искандера" уничтожаются две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Россияне не приводят больше никаких деталей об инциденте. Пока официальной информации от украинских структур не поступало.

Стоит добавить, что в ночь на 22 мая (с 00:30 22 мая) противник совершил атаку баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога — рф. и 128-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОК Крым. В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина.

Читайте на портале "Комментарии" — Российская Федерация заявила о якобы уничтожении дивизиона системы Patriot в Днепропетровской области, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские войска повредили лишь несколько единиц техники, но не уничтожили их. Подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе.

"Это война, и во время боевых действий повреждения могут получать не только люди, но и техника", – отметил Игнат. Он добавил, что в тот же день система Patriot вела противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский обратился к партнерам из Кривого Рога: срочно нужны новые Patriot

Ранее "Комментарии" сообщали – у россиян не заканчивается запас баллистических ракет, производство которых они, несмотря на санкции, поставили на поток. Поэтому Украине приходится надеяться только на системы Patriot и ракеты к ним. Действительно ли кроме Patriot нет больше средств, которые могли бы сбивать баллистику? Есть ли положительные новости от партнеров по поставкам ракет в Patriot? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



