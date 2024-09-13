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В Минобороны РФ начали ныть, что Украина перебрасывает резервы в Курскую область

Алаудинов утверждает, что в Курской области ВСУ начали получать подкрепление

сегодня, 12:54
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Ткачик Олеся

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что якобы Вооруженные силы Украины снимают личный состав с других направлений для переброски в Курскую область.

В Минобороны РФ начали ныть, что Украина перебрасывает резервы в Курскую область

Апты Алаудинов

"Мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда, пытаясь удержать территорию, которую он уже занял на территории Курской области", — сказал он.

При этом Алаудинов традиционно заявил, что российская армия якобы эффективно противодействует Силам обороны. Также он говорит, что российские подразделения якобы работают очень слажено.

"Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает", — заявил Алаудинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.

Также "Комментарии" рассказывали, что россияне активно перебрасывают своих военных в Курскую область и насобирали там уже 35 тысяч личного состава. Сюда перебросили 106-ую дивизию ВДВ и многострадальную 155 морской пехоты. Все эти подразделения, которые россияне перебросили в Курскую область в пожарном порядке, могли сейчас быть где угодно. Под Покровском, Торецком, Лиманом, Запорожьем.


 



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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/21855821
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