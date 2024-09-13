Ситуация в Курской области крайне сложная: там уже воюют не срочники

Ситуация в Курской области крайне сложная, говорит военный Кирилл Сазонов.

Бои в Курской области

"На Курской области уже вторые сутки полная жесть. Противник стянул до 35 тысяч резервов личного состава, много техники и старается выжать ЗСУ с этой территории", — говорит военный.

По его словам, все эти затеи со срочниками, которых в спину нежно подталкивают бойцы "Ахмета" в прошлом. Сюда перебросили 106-ую дивизию ВДВ и многострадальную 155 морской пехоты.

"У 155 это уже, мне кажется, третий состав. Первый они еще под Угледаром оставили. Для понимания – все эти подразделения, которые они перебросили сюда в пожарном порядке, могли сейчас быть где угодно. Под Покровском, Торецком, Лиманом, Запорожьем", — говорит Сазонов.

О том, что на Курском операционном направлении командование противника ввело в бой 2 батальона морской пехоты из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты, а также подразделения 51-го парашютно-десантного полка и 173-го отдельного разведывательного батальона из состава 106-й воздушно-десантной дивизии, говорит и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"А вы говорите, резервы они "под Курск" не перемещают. Еще как перемещают. В общем, их уже там собралось где-то от 33 до 35 тысяч "тушек". Сейчас будут пробовать "вытеснять", — говорит эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.





