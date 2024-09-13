Ситуация в Курской области крайне сложная: там уже воюют не срочники

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Ткачик Олеся
Ситуация в Курской области крайне сложная, говорит военный Кирилл Сазонов.
Бои в Курской области
По его словам, все эти затеи со срочниками, которых в спину нежно подталкивают бойцы "Ахмета" в прошлом. Сюда перебросили 106-ую дивизию ВДВ и многострадальную 155 морской пехоты.
О том, что на Курском операционном направлении командование противника ввело в бой 2 батальона морской пехоты из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты, а также подразделения 51-го парашютно-десантного полка и 173-го отдельного разведывательного батальона из состава 106-й воздушно-десантной дивизии, говорит и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.
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