Министерство обороны страны-агрессорки официально подтвердило осуществление масштабного комбинированного обстрела Украины, который состоялся в ночь на 3 ноября. Российское военное руководство откровенно признало, что целью атаки стала критическая инфраструктура в нескольких регионах.

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"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности", — кичатся в возведении ведомства оккупантов.

Традиционно для своей пропаганды враг пытается оправдать террор против гражданских объектов якобы военной целесообразностью, утверждая, что все намеченные цели были поражены.

В частности, в Москве детализировали географию своих ударов, совпадающую с сообщениями об обесточивании и взрывах в украинских городах. Российские военные заявили, что под огнем оказались "объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях". Представители захватчиков убеждают свою внутреннюю аудиторию, что эти подстанции и ТЭС якобы обеспечивают электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ.

Кроме ударов по материковой энергосистеме, значительные усилия окупантов были направлены на блокирование логистических путей в Черноморском регионе. В Министерстве обороны РФ отметили, что во время ночного налета также были атакованы "объекты портовой инфраструктуры в Одесской области". При этом российская сторона вновь использовала стандартные формулировки, добавив, что под удар попали и "морские суда, используемые в военных целях", чтобы скрыть очередной акт агрессии против гражданского судоходства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью произошла массированная атака с применением баллистики и крылатых ракет.