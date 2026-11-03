У Міноборони РФ цинічно відзвітували про масований нічний удар по енергетиці України

Міністерство оборони країни-агресорки офіційно підтвердило здійснення масштабного комбінованого обстрілу України, який відбувся у ніч на 3 листопада. Російське військове керівництво відкрито визнало, що ціллю атаки стала критична інфраструктура в кількох регіонах.

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"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю наземного, повітряного базування та ударними безпілотними літальними апаратами великої дальності", — хизуються у зведенні відомства окупантів.

Традиційно для своєї пропаганди ворог намагається виправдати терор проти цивільних об'єктів нібито воєнною доцільністю, стверджуючи, що всі намічені цілі були уражені.

Зокрема, у Москві деталізували географію своїх ударів, яка збігається з повідомленнями про знеструмлення та вибухи в українських містах. Російські військові заявили, що під вогнем опинилися "об'єкти енергетичного комплексу України у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях". Представники загарбників переконують свою внутрішню аудиторію, що ці підстанції та ТЕС буцімто "забезпечують електроенергією підприємства військової промисловості та ЗСУ".

Окрім ударів по материковій енергосистемі, значні зусилля окупантів були спрямовані на блокування логістичних шляхів у Чорноморському регіоні. У Міністерстві оборони РФ зазначили, що під час нічного нальоту також було атаковано "об'єкти портової інфраструктури в Одеській області". При цьому російська сторона знову використала стандартні формулювання, додавши, нібито під удар потрапили і "морські судна, що використовуються у військових цілях", аби приховати черговий акт агресії проти цивільного судноплавства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі сталася масована атака із застосування балістики та крилатих ракет.