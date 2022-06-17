В Минобороны рассказали, сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине

Компания по мобилизации будет проходить сколько нужно, чтобы были доукомплектованы военные подразделения, защищающие государство. Именно поэтому мобилизация в нашей стране не будет проходить поэтапно – потому что так нецелесообразно.

В Минобороны рассказали о мобилизации (фото из открытых источников)

Об этом на брифинге проинформировал журналистов спикер отечественного оборонного Министерства Александр Мотузяник.

"Мобилизацию нецелесообразно разбивать на какие-то волны и этапы. Мобилизация ведется в соответствии с указом президента и в связи с введением в Украине военного положения. По состоянию на сегодняшний день, мобилизационные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до того времени, сколько необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ, а также подразделения других сил обороны. Этот процесс продолжается ", – подытожил представитель Министерства обороны нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Северодонецком направлении . В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на Северодонецком направлении на вечер 17 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. Как рассказали в Генштабе, армия кафиров на Северодонецком направлении продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес авиаудары по позициям украинских подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.

Армия кафиров продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Так, согласно данным Страткома ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить еще пять офицеров противника.

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