В Минобороны рассказали, когда украинцы на F-16 будут уничтожать окупантов

Все решения, касающиеся передачи Украине истребителей F -16, уже давно приняты, сказал Павлюк. По его словам, все идет по принятому ранее плану. Он добавил, что как только украинские пилоты пройдут обучение, как только будет подготовлена необходимая инфраструктура и инженеры, F-16 появятся в Украине.

Илларион Павлюк

При этом Павлюк подчеркнул, что Украина не будет объявлять дату, когда американские истребители прибудут в страну.

"Только что мы будем знать точную дату, мы ни в коем случае ее никому не скажем. Ведь враг ориентируется в том числе и на информацию из открытых источников. Поэтому с F-16 все хорошо. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее", -

подчеркнул Павлюк.

По его словам, следует понимать, что истребители появятся сразу, как только Украина будет готова эффективно их использовать на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также заявил , что все решения по получению Украиной американских истребителей уже приняты. Главный разведчик добавил, что нужно еще немного подождать и намекнул, что ждать не придется долго.

Вместе с тем, комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может получить дополнительные "бонусы". Алексей Данилов отметил, что подготовка украинских пилотов западными партнерами идет по плану. Также, согласно плану, готовится и соответствующая инфраструктура. Данилов подчеркнул, что техника не проста, сложна и требует времени и усилий для освоения. План, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе, подчеркнул секретарь СНБО.







