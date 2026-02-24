В Минобороны раскрыли особенность последних ракетных атак РФ: в чем наибольшая угроза

Российские вооруженные силы продолжают атаковать Украину баллистическими ракетами, изготовленными в конце 2025 года и начале 2026 года. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов Флэш.

Фото: из открытых источников

По его словам, одной из главных проблем для обороны именно баллистические удары врага. В настоящее время противодействие таким ракетам возможно только с помощью системы "Петриот". При этом "Петриот" имеет ограниченную эффективность, а для поражения одной цели иногда тратится несколько ракет. В контексте затяжной войны это выглядит как постоянное противостояние между российским производством ракет и мировой помощью в поставках противобаллистических систем. Вся баллистика, попадающая на территорию Украины, фактически поступает непосредственно с заводов, отмечает советник.

Флэш уточнил, что ракеты "Искандер" на 90% состоят из российских комплектующих и производятся примерно по 60 единиц в месяц. Кроме того, враг использует и другие виды баллистических ракет, в частности, системы С-300 и С-400.

Советник министра отметил, что Украина не может рассчитывать на непрерывные поставки противобаллистических ракет, поскольку глобальные военные ресурсы ограничены. Выход из этой ситуации комплексный: от участия страны в разработках собственных противобаллистических систем и совместных проектов с союзниками до укрытия и защиты ключевых объектов, как военных, так и гражданских. Любые энергетические подстанции и ТЭЦ должны быть готовы выдерживать удары ракет.

Флэш подчеркнул, что экономическая составляющая войны также имеет значение: производство баллистики дорого обходится РФ и ограниченные финансовые ресурсы противника уменьшают их возможности в создании новых ракет. Есть и другие планы и идеи по противодействию, но их он не может пока раскрывать.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война завершится лишь тогда, когда объединенный фронт США и европейских союзников заставит Кремль сесть за стол переговоров и вести реальный диалог. Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.