В Минобороны подготовили законопроект о демобилизации: почему Генштаб от него не в восторге

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Кравцев Сергей
В Минобороны наработали законопроект о демобилизации. Однако Генштаб ВСУ довольно скептически относится к данному документу, ведь его принятие и реализация приведет к одномоментному увольнению со службы более сотни тысяч опытных защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП".
Демобилизация. Фото из открытых источников
В материале говорится, якобы, если парламент поддержит этот проект, придется принимать непростое решение о том, чтобы одномоментно демобилизовать "значительное количество военнослужащих, что приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений".
Ссылаясь на нескольких собеседников в Верховной Раде издание детализировало, что речь идет о 108 тысячах воинов, среди которых 14 тысяч офицеров, опыт которых очень важен в нынешней войне с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны Украины подготовило новый механизм ротации, который может стать альтернативой закону о демобилизации в такое непростое время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио Свобода рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Нардеп отреагировал на проблему самовольного оставления части военнослужащими.
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