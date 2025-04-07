В Минобороны подготовили законопроект о демобилизации: почему Генштаб от него не в восторге

В Минобороны наработали законопроект о демобилизации. Однако Генштаб ВСУ довольно скептически относится к данному документу, ведь его принятие и реализация приведет к одномоментному увольнению со службы более сотни тысяч опытных защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП".

Демобилизация. Фото из открытых источников

"Законопроект об увольнении со службы и ротации бойцов во время военного положения уже готов, сообщили представители Министерства обороны в ответ на запрос УП еще в конце января 2025-го. Однако Генеральный штаб ВСУ не поддержал документ, поэтому чиновники не зарегистрировали его в парламенте", – говорится в публикации.

В материале говорится, якобы, если парламент поддержит этот проект, придется принимать непростое решение о том, чтобы одномоментно демобилизовать "значительное количество военнослужащих, что приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений".

Ссылаясь на нескольких собеседников в Верховной Раде издание детализировало, что речь идет о 108 тысячах воинов, среди которых 14 тысяч офицеров, опыт которых очень важен в нынешней войне с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны Украины подготовило новый механизм ротации, который может стать альтернативой закону о демобилизации в такое непростое время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио Свобода рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Нардеп отреагировал на проблему самовольного оставления части военнослужащими.

"После 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это и альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы", – отметил Федор Вениславский.



