В Минобороны озвучили цифры: сколько россиян Кремль "положил" в Украине в январе

В первом месяце 2025 года интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. В январе зафиксировано 5 087 боевых столкновений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Отмечается, в январе этого года российская армия понесла значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава — 48 240 военных. Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии. А за весь период широкомасштабного вторжения больше потерь у россиян было только в декабре 2024 года — 48 670 военных.

В январе украинские воины поразили 230 вражеских танков. Несмотря на то, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов.

Также было уничтожено или повреждено 573 вражеские боевые бронированные машины. Условно — это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Украинские воины в январе поразили 963 единицы артиллерийских средств российской армии. В одном артдивизионе оккупантов — 18 артустановок. Таким образом наши воины в первый месяц года уничтожили 50 артдивизионов.

"Интенсивность боевых действий на фронте в первом месяце 2025 года оставалась высокой. В январе зафиксировано 5 087 боевых столкновений. Вражеская тактическая авиация сбросила на позиции наших защитников и прифронтовые города более 2 400 управляемых авиационных бомб", — сказано в сообщении.

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