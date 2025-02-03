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В Минобороны озвучили цифры: сколько россиян Кремль "положил" в Украине в январе

В Минобороны заявили, что январь стал одним из самых кровавых месяцев для армии РФ

сегодня, 15:08
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Кравцев Сергей

В первом месяце 2025 года интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. В январе зафиксировано 5 087 боевых столкновений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

В Минобороны озвучили цифры: сколько россиян Кремль "положил" в Украине в январе

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Отмечается, в январе этого года российская армия понесла значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава — 48 240 военных. Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии. А за весь период широкомасштабного вторжения больше потерь у россиян было только в декабре 2024 года — 48 670 военных.

В январе украинские воины поразили 230 вражеских танков. Несмотря на то, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов.

Также было уничтожено или повреждено 573 вражеские боевые бронированные машины. Условно — это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Украинские воины в январе поразили 963 единицы артиллерийских средств российской армии. В одном артдивизионе оккупантов — 18 артустановок. Таким образом наши воины в первый месяц года уничтожили 50 артдивизионов.

"Интенсивность боевых действий на фронте в первом месяце 2025 года оставалась высокой. В январе зафиксировано 5 087 боевых столкновений. Вражеская тактическая авиация сбросила на позиции наших защитников и прифронтовые города более 2 400 управляемых авиационных бомб", — сказано в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц 2025 года обезвредили там 15 тысяч оккупантов. Об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/vtrati-rosarmiyi-u-sichni-ponad-tri-diviziyi-osobovogo-skladu-ta-7-tankovih-bataljoniv
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