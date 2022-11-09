logo

BTC/USD

17261.51

ETH/USD

1189.80

LTC/USD

54.59

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

39.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация

В Украине пока не ожидается дополнительная мобилизация

сегодня, 17:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева








Пока в Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию, но все будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

В Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация

Анна Маляр (фото из открытых источников)

Маляр, реагируя на инициативу президента Владимира Зеленского, по продолжению мобилизации и военного положения, заявила, что в настоящее время в Генштабе хватает тех людей, которые были мобилизованы.

В то же время она добавила, что следует быть готовыми ко всем вариантам развития событий.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Данилов с критикой обратился в НАТО . Некоторые страны, входящие в НАТО, до сих пор сомневаются, стоит ли Украине оказывать дополнительную помощь. Но в настоящее время Россия продолжает убивать украинских граждан, фактически защищающих восточную границу Североатлантического альянса от страны-агрессора. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО возмутился тем, что, несмотря на продолжительность войны в Украине, до сих пор в отдельных столицах НАТО идет обсуждение, стоит ли Киеву получать дополнительную военную помощь в войне против России. Пока ведутся такие дискуссии россияне продолжают убивать украинцев на их же земле. Это делают не просто люди, а самые "современные фашисты Путина", которые позволяют себе убивать не только военных, но и гражданских. Страшнее всего, что они убивают даже детей. На вопрос, о каких странах идет речь, какие страны тормозят оказание военной помощи Украине Данилов отказался отвечать. Секретарь СНБО также не стал более подробно отвечать на вопрос, какого именно вооружения сейчас не хватает Киеву. Он лишь уточнил, что ВСУ требуются абсолютно все виды вооружения.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!