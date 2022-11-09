В Минобороны ответили, будет ли дополнительная мобилизация

Пока в Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию, но все будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

В то же время она добавила, что следует быть готовыми ко всем вариантам развития событий.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Данилов с критикой обратился в НАТО . Некоторые страны, входящие в НАТО, до сих пор сомневаются, стоит ли Украине оказывать дополнительную помощь. Но в настоящее время Россия продолжает убивать украинских граждан, фактически защищающих восточную границу Североатлантического альянса от страны-агрессора. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО возмутился тем, что, несмотря на продолжительность войны в Украине, до сих пор в отдельных столицах НАТО идет обсуждение, стоит ли Киеву получать дополнительную военную помощь в войне против России. Пока ведутся такие дискуссии россияне продолжают убивать украинцев на их же земле. Это делают не просто люди, а самые "современные фашисты Путина", которые позволяют себе убивать не только военных, но и гражданских. Страшнее всего, что они убивают даже детей. На вопрос, о каких странах идет речь, какие страны тормозят оказание военной помощи Украине Данилов отказался отвечать. Секретарь СНБО также не стал более подробно отвечать на вопрос, какого именно вооружения сейчас не хватает Киеву. Он лишь уточнил, что ВСУ требуются абсолютно все виды вооружения.