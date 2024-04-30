В Минобороны назвали сумму денежного вознаграждения за уничтоженную российскую технику

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Slava Kot
Украинские военные могут получить дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение российской военной техники. Наибольшие выплаты предусмотрены за уничтожение русского корабля первого ранга.
Уничтоженный русский танк. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что за уничтожение российской военной техники предусмотрено дополнительное денежное вознаграждение для украинских военных.
При уничтожении российского военного автомобиля можно рассчитывать на денежное вознаграждение в размере более 12 тыс. гривен. Ликвидация бронированных машин оценена в 40 тысяч гривен, а за уничтожение танка можно получить 48,7 тысячи гривен.
Наибольшие денежные вознаграждения предусмотрены за ликвидацию самолета и вертолета – более 100 тыс. гривен, а лидером по суммам является уничтожение российского корабля первого ранга – более 243 тыс. гривен.
Напомним, что по состоянию на 30 апреля украинские силы уничтожили более 7,3 тыс. российских танков, около 14 тыс. боевых бронированных машин, 348 самолетов и 325 вертолетов. Кроме того, украинским бойцам удалось ликвидировать 26 кораблей, включая российский крейсер "Москва".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ уничтожили новейшее российское оружие.
Также "Комментарии" писали о том, что в Воздушных силах рассказали о деталях ликвидации российского стратегического бомбардировщика Ту-22.
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