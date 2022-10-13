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В Минобороны назвали причины, почему россияне теряют мотивацию воевать в Украине

В России желающие мобилизоваться, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправлением в зону боевых действий, начали массово терять патриотические иллюзии и мотивацию к участию в войне

сегодня, 17:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Частичная мобилизация, объявленная президентом Путиным в России, показала настоящее отношение россиян к войне в Украине и к тому, насколько они готовы и дальше поддерживать агрессивные действия своей власти. Сторонников действий российской власти внутри самой России с каждым днем становится все меньше. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ее Telegram.

В Минобороны назвали причины, почему россияне теряют мотивацию воевать в Украине

Война в Украине. Фото: Getty Images

Замминистра отметила, даже те, кто согласился взять в руки оружие и отправиться на войну в Украину, надеялись, что они пройдут подготовку перед отправкой на фронт, но не тут-то было. Даже без самой минимальной подготовки россиян бросают на войну, закрывая проблемы с нехваткой живой силы. А тот, кто побывал на войне, понимает, чего на само деле стоит российская власть и куда она отправляет мобилизованных.

По словам Анны Маляр, подтверждением того, что у россиян исчезает мотивация продолжает боевые действия есть количество уклонений от воинской службы даже в самых передовых российских подразделениях. Российские военнослужащие, которые не хотят продолжать воевать, но при этом боятся не выполнить приказ, прибегают к тому, чтобы прятаться в школах, детских садах и больницах, где они прикрываются учениками, больными детьми, их родителями.

В Минобороны подчеркивают, изменение в сознании противника произошло благодаря успешному контрнаступлению ВСУ. Россияне понесли значительные безвозвратные и санитарные потери, о чем приходится даже говорить российским пропагандистам.

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Источник: https://t.me/annamaliar/417
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