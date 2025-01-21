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В Минобороны назвали наиболее популярные направления в рекрутинговых центрах

Главным преимуществом поступления через рекрутинговые центры есть возможность выбирать специальность в соответствии с личными желаниями и способностями кандидата.

сегодня, 12:35
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Клименко Елена

Военнослужащие, которые вступают в Силы обороны через рекрутинговые центры, чаще всего выбирают вакансии в таких областях, как беспилотники, водительские специальности и стрелковые направления. Такую информацию обнародовало Министерство обороны.

В Минобороны назвали наиболее популярные направления в рекрутинговых центрах

Фото: из открытых источников

  По состоянию на середину января 2025 года наиболее востребованными специальностями являются:

·          Специальности, связанные с БПЛА – 16%;

·          Водители – 16%;

·          Стрелковые специальности – 15%;

·          Штабные должности – 9%;

·          Артиллерия – 6%;

·          Боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи – 5%;

·          Связь и кибербезопасность – 5%.

Минобороны также сообщило, что за прошедшую неделю в рекрутинговые центры обратилось 1282 человека, а всего с начала наборной кампании – 35 337 граждан. Из них 7,8 тысяч уже стали кандидатами в Силы обороны Украины.

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, главным преимуществом поступления через рекрутинговые центры есть возможность выбирать специальность в соответствии с личными желаниями и способностями кандидата. Кроме того, будущие военные получат расширенный пакет социальных гарантий и льгот.

На сегодняшний день функционирует 47 рекрутинговых центров, которые предлагают более 10 тысяч вакансий в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины.

Также стоит отметить, что в приложении "Действие" появилась возможность присоединиться к Армии дронов. После подачи заявления кандидаты попадают в избранное подразделение и проходят базовую военную подготовку уже с подписанным контрактом, без необходимости проходить ВЛК.

Кроме того, в приложении "Резерв" был запущен сервис рекрутинга, который поможет украинцам найти лучшую вакансию в армии.

Портал "Комментарии" писал, что в течение двух недель через сервис "Резерв" поступило более 5 тысяч заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии — операторы БПЛА, работа в разведке и штабе. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.



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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/11565
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