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В Минобороны хотят упростить мобилизацию: откуда будут брать информацию о военнообязанных

Министерство обороны уже сделало шесть важных интеграций в "Оберіг"

сегодня, 09:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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В скором времени к реестру военнообязанных "Оберіг" присоединят Пенсионный фонд. Данные нововведения внедрят для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В Минобороны хотят упростить мобилизацию: откуда будут брать информацию о военнообязанных

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас на очереди Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более смарт, сможем делать рекрутинг и т.д.", — отметила Черногоренко.

Как пояснила замминистра, система заработала в Министерстве обороны несколько лет до широкомасштабного вторжения. Ее пользователями являются ТЦК и Государственная пограничная служба Украины.

Данная система включает в себя ряд государственных реестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных граждан Украины и помогут сделать запрос и мобилизацию более эффективными.

"Как это будет выглядеть? По сути это очень похоже будет на единый государственный портал электронных услуг "Дія", человек может уточнить по себе информацию, актуализировать информацию и понять, какие же данные находятся по нему или по ней в реестре "Оберіг", — рассказала Черногоренко.

Стоит отметить, Министерство обороны уже сделало шесть важных интеграций в "Оберіг", в частности, с Государственной налоговой службой, с Минюстом по государственному реестру актов гражданского состояния, а также с Государственной судебной администрацией и с Пограничной службой.

Также ведомство сделало обмен информацией с Государственной миграционной службой, где можно проверить фамилию, имя и отчество человека. Это один из базовых государственных реестров местожительства граждан.

Следующий в списке Пенсионный фонд, информация из которого позволит видеть, где человек работал и имеет профессию и опыт. Согласно этому в перспективе военнообязанного можно будет более эффективно привлечь в армию

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Источник: https://mil.in.ua/uk/articles/koalitsiya-droniv-armiya-e-kabinet-vijskovozobov-yazanogo-interv-yu-z-katerynoyu-chernogorenko/
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