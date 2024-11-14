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В Минобороны готовят законопроект о демобилизации: когда появится в ВР

Ожидается, что до 18 декабря Минобороны завершит работу над законопроектом о демобилизации

сегодня, 17:57
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Ткачик Олеся

Министерство обороны планирует завершить работу над законопроектом, регулирующим порядок и условия увольнения военнослужащих. Об этом сообщил в комментарии УП секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его информации, законопроект должен быть наработан до 18 декабря этого года.

В Минобороны готовят законопроект о демобилизации: когда появится в ВР

Демобилизация военных

По словам Костенко, Комитет официально обратился в Миноборону с запросом о состоянии подготовки законопроекта об условиях освобождения отдельных категорий военных во время действия военного положения.

"На днях поступил ответ, в котором говорится, что согласно плану МОУ проект будет готов в определенный парламентом сроком – до 18 декабря 2024 года", — подчеркнул Костенко.

В то же время, народный депутат отметил, что пока нет информации о конкретных механизмах демобилизации, которые будут предложены в проекте от Минобороны.

При этом известно, что в июле спикер Минобороны отметил сложность вопроса демобилизации, нуждающегося в слаженной работе Генштаба, военного руководства, Минобороны и других касательных структур. Дмитрий Лазуткин отметил, что ситуация на фронте, темпы мобилизации и объемы западной помощи будут также влиять на процесс демобилизации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные требуют от президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос демобилизации. Однако это может оказаться сложно. Многие военные говорят, что не могут так просто покинуть оборону украинских городов и уехать домой. Чтобы дать военным возможность уехать домой, нужна демобилизация. Ведь в командовании есть иерархия, а Верховным Главнокомандующим является президент Украины. Кроме того, лидер страны Владимир Зеленский сейчас фактически имеет подконтрольную себе фракцию в парламенте, поэтому может решать все вопросы.





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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/14/7484493/
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