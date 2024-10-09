В Минобороны Германии впервые высказались, оправдана ли Курская операция ВСУ

Украинскую военную операцию в Курской области можно считать оправданной, хотя она и не заставила Москву масштабно вывести войска из Донбасса. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "RND" высказал глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Военный отметил, что украинское командование преследовало несколько задач, прежде, чем решиться на данную операции. Первая – это, конечно, же попытаться оттянуть войска РФ с территории Украины. Была надежда, что РФ выведет часть войск из украинского Донбасса, задействовав их для вытеснения украинских военных из Курщины. Но были и другие причины, такие как желание создать неожиданность и активизировать эту позиционную войну, которая, казалось бы, зашла в тупик. Это, безусловно, удалось украинцам.

Кроме того, отметил он, операция создала и положительный психологический импульс – как в сторону собственного населения, так и в сторону западных партнеров.

"Нападение также является сигналом России. Удерживались тысячи российских военнопленных, в том числе много призывников. Таким образом Украина развенчала ложь путинской пропаганды о спецоперации", – сказал Фройдинг.

Однако он констатировал, что действительно не удалось достичь помощи Силам обороны на Донбассе в том объеме, который предполагался изначально, так как никаких значительных российских боевых частей из Донбасса в сторону Курска переброшено не было.

Фройдинг не стал отвечать на вопрос, имеет ли Курская операция все же больше преимуществ, чем недостатков. Военный заявил, что об этом должны судить историки. Он также отверг, что это был "акт отчаяния", и подчеркнул, что Украина все еще способна удерживать завоеванные территории в Курской области, что все еще может создать для нее определенные возможности, в том числе и стать разменной монетой на возможных переговорах.

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