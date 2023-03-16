В Минобороне рассказали о грабительских предпочтениях рашистов

Российские оккупанты продолжают грабить население оккупированных территорий Украины. В зоне особого внимания оккупантов бытовая техника — смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры, холодильники. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передают "Комментарии".

Російські грабіжники у військовій формі

По данным Минобороны, на прошлой неделе оккупанты проводили так называемые "антитеррористические мероприятия" — обыскивали дома местных жителей. Обыску подвергали и брошенные дома в Раздольном, Каланчаке, Новой Збурьевке, Голой Пристани Херсонской области. По данным украинских военных, обыски рашисты стали проводить после обнаружения трупа своего сослуживца. В его уничтожении заподозрили местных жителей.

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Уже после проведения обысков рашисты пытались рассчитаться за продукты и алкоголь в местных магазинах мелкими бытовыми предметами — ноутбуками, смартфонами, столовыми приборами. Холодильники, стиральные машины, телевизоры оккупанты вывозили военными автомобилями, которыми привозили боеприпасы.

Тем временем, в Черном море фиксируют нетипичную активность россиян — стало известно, что, вероятно, задумали рашисты. А российские оккупанты стали вооружаться не только иранскими дронами — теперь они используют модернизированные "птички" из еще одной страны. Сегодня же, вероятно, Украина нанесла удар по зданию ФСБ.

Отметим, что в последнее время в России нередки случаи пожаров, взрывов. Российские власти всячески пытаются убедить россиян, что это никак не связано с так называемой "военной спецоперацией" в Украине и, что Украина не имеет оружия и ракет, которые бы достали до территории РФ.





