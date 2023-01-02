В Минэнерго рассказали, сколько еще в Украине свет будет по графику

В Украине до конца отопительного сезона 2023 будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако энергетики будут делать все возможное, чтобы их контролировать. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы графики отключения электроэнергии были контролируемыми. Но из-за "значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии" отключения будут происходить до конца отопительного сезона.

"Главная наша цель — сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения — соблюдали графики отключений", — заявил Галущенко.

По его словам, профильное ведомство имеет решение для дальнейшей безопасности как энергообъектов, так и технической балансировки системы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что жилье для внутренне перемещенных лиц . Внутренне перемещенные лица получили 572 льготных ипотечных кредита на приобретение жилья, из них 336 – выдано в 2022 году. Суммарно на эти цели было выделено более 766 млн гривен. В ведомстве напомнили, что предоставление льготных кредитов реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежь жилья. Программа стартовала в 2021 году, была приостановлена 24 февраля и возобновилась в августе 2022-го. Осенью прошлого года правительство расширило возможности участия в программе. Так, если раньше условия предусматривали ссуды сроком до 20 лет, то теперь их можно оформить на 30 лет. Ставка по кредиту составляет 3% годовых исходя из нормативной площади жилья 52,5 кв. м на человека или семью из двух человек и дополнительно 21 кв. м на каждого последующего члена семьи.