Украина назвала официальную причину боев в Курской области

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что цель военной операции в Курской области состоит в освобождении приграничных территорий от российских войск, которые наносят удары по украинской территории. По словам Тихого, таким образом, Украина хочет защитить своих людей.



Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий выступил на пресс-конференции, где ответил на вопросы о прорыве российской границы и боях на территории Курской области. По его словам, Украина не может наносить удары дальнобойным оружием, поэтому вынуждена свои территории защищать другими методами.

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть необходимость с помощью Вооруженных сил освобождать эти пограничные территории от российского военного контингента, который наносит удар по Украине", – заявил Тихий.

Спикер МИД Украины напомнил, что с начала лета Сумская область потерпела более 2000 ударов РФ, которые были совершены с территории Курской области. По словам Тихого, несмотря на взятие под контроль некоторых населенных пунктов в России, Украина не намерена забирать российские территории.

"В отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована, чтобы забирать территории в Курской области, но мы хотим защитить жизнь своих людей", — подчеркнул Тихий.

Также Тихий добавил, что войну в Украине начала Россия, а теперь военные действия перекинулись на ее территорию. Однако чем скорее Путин согласится на справедливое окончание войны, тем быстрее закончатся украинские рейды на территорию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на жалобы Путина по поводу боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Венгрии на украинское наступление на Курскую область.