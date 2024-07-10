Как заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, переговоры между Москвой и Киевом относительно установления мира могут состоятся только после того, как в Украине займут "реалистичную позицию".

Переговоры Украины и РФ

"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать сроки", — сказал Руденко.

При этом он подчеркнул, что у кремлевского диктатора Владимира Путина очень четкая позиция относительно переговоров.

"Переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина и когда она займет реалистичную позицию", — заявил Руденко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин, действительно, неоднократно заявлял о том, что он готов обсуждать мир с Украиной, но с учетом "реалий на земле". Перед саммитом мира, который прошел в июне в Швейцарии он даже назвал условия этого самого мира. По его словам, украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом Украина должна отказаться от вступления в НАТО. После этих шагов Россия готова остановить боевые действия и начать переговоры. В то же время Путин заявил, что мирный договор должен быть написан на основании так называемых "стамбульских договоренностей, которые якобы были парафированы Украиной. И да, Путин не отказался от "демилитаризации" Украины. Он требует радикального сокращения армии Украины и ее вооружения.

Понятно, что в Украине не идут на такие требования. Более того, даже ряд лидеров западных государств заявили о том, что Россия требует от Киева полной капитуляции. Также они добавили, что требования РФ не имеют ничего общего с реальностью и на них никто не пойдет.



